“Cultura de bebedeira” em Downing Street no Reino Unido

As festas secretas em Downing Street durante o confinamento que ameaçam a continuidade de Boris Johnson à frente do governo não foram meros casos isolados. Segundo o ‘Daily Mirror’, eram antes uma prática recorrente na residência oficial do primeiro-ministro britânico e realizaram-se todas as sextas-feiras durante o confinamento no âmbito de uma “cultura de bebedeira” encorajada superiormente e que muitas vezes terminava com funcionários a dormirem nos sofás até de madrugada para curar a ressaca.









As revelações explosivas do ‘Mirror’ vêm tornar ainda mais delicada a posição do primeiro-ministro, que terá participado nalguns destes convívios regados a álcool enquanto os restantes cidadãos britânicos estavam fechados em casa e proibidos de socializar com pessoas de fora do seu agregado familiar.

Segundo o jornal, que cita vários funcionários de Downing Street, as ‘Horas do Vinho das Sextas-feiras’, como eram conhecidas, eram organizadas pelo gabinete de imprensa e estavam tão enraizadas que foram incluídas na agenda eletrónica de mais de 50 assessores e funcionários da residência oficial do PM, que chegaram a encomendar , no início de dezembro de 2020, um minifrigorífico para refrescar as bebidas. O jornal adianta ainda que os funcionários revezavam-se durante a semana para ir a um supermercado próximo comprar as bebidas para as festas.





Oficialmente, estes convívios ocorriam entre as 16h e as 19h de sexta-feira, mas era habitual que se prolongassem até para lá da meia-noite, com alguns funcionários mais ‘tocados’ a dormirem nos sofás para curar a ressaca. Quando os funcionários da limpeza chegavam na manhã seguinte deparavam-se com copos e garrafas vazias por todo o lado, adiantam as fontes, que denunciam aquilo que descrevem como “cultura de bebedeira” na residência do PM.



Demissão de Boris Johnson “é do interesse nacional”

O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, voltou ontem a apelar à demissão de Boris Johnson por causa das festas ilegais durante o confinamento, afirmando que a sua saída “é do interesse nacional”, uma vez que o primeiro-ministro “é incapaz de liderar”. “Somos obrigados a assistir ao triste espetáculo de um primeiro-ministro constantemente mergulhado na mentira e no engano”, acusou.