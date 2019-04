Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dalai Lama hospitalizado com infecção no peito

Líder espiritual do budismo tibetano tem 83 anos.

09.04.19

O líder espiritual Dalai Lama foi internado num hospital de Nova Deli, esta terça-feira, devido a uma infeção no peito.



O monge budista tem 83 anos e segundo informação avançada pela Reuters a sua condição está "estável".



Dalai Lama, que fugiu para a Índia no início de 1959, após uma insurreição fracassada contra o domínio chinês, vive atualmente exilado na cidade de Dharamshala, no norte da Índia.



"Hoje de manhã sua santidade sentiu algum desconforto e foi levado de avião para Nova Deli", disse à Reuters Tenzin Taklha, secretário pessoal do líder espiritual.



"Os médicos diagnosticaram uma infeção no peito e ele está a ser tratado. Para já, a sua condição é estável mas vai ter que ficar internado por uns dias", continuou.



A China, que assumiu o controlo do Tibete em 1950, marca o Prémio Nobel da Paz a perigosos separatistas e disse a seus líderes o direito de aprovar o sucessor do Dalai Lama, como um legado herdado dos imperadores da China.



Para muitos tibetanos - cuja tradição sustenta que a alma de um monge budista é reencarnado no corpo de uma criança - suspeitam que qualquer iniciativa chinesa seja uma manobra para exercer influência sobre a comunidade.