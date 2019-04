Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dalai Lama tem alta do hospital após três dias internado por infeção no peito

Budista tibetano precisará de vários dias de descanso antes de retornar à sua base nos Himalaias.

11:31

Dalai Lama teve alta esta sexta-feira do hospital onde se encontrava há três dias em Nova Deli.



O monge budista tibetano de 83 anos foi internado com uma infeção no peito.



O porta-voz de Dalai Lama afirma que, apesar de sair do hospital, precisará de vários dias de descanso antes de retornar à sua base nos Himalaias.