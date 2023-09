Daniel Sancho já estava numa nova relação antes de viajar para a Tailândia

As primeiras informações sobre as relações amorosas de Daniel Sancho davam conta de que estava de casamento marcado com Laura. No entanto, o site Informalia avança que o filho do ator Rodolfo Sancho já tinha terminado esse relacionamento e já estava a começar uma nova relação com uma jovem chamada Alba.O chef terá estado alguns dias em Ibiza e Formentera com um grupo de amigos, no fim de julho, e foi aí que conheceu Alba, segundo avança a mesma fonte citando pessoas próximas de Daniel.Recorde-se que Sancho disse às autoridades que discutiu com Arrieta antes de o matar. Na origem do conflito estaria o pedido do cirurgião para que o chef terminasse a sua relação com a mulher com quem iria casar.Segundo o Informalia, esta referência de Sancho pode estar direcionada a Alba e não a Laura.Laura, que namorou com Daniel durante quase cinco anos, terminou a relação pouco tempo antes do crime macabro. Daniel Sancho e a mulher terão ficado amigos.Recorde-se que Daniel Sancho está detido na prisão de Koh Samui, na Tailândia, desde dia 7 de agosto. Confessou ter matado e desmembrado o cirurgião Edwin Arrieta.