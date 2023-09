Daniel Sancho vai a julgamento por outro crime cometido em Madrid. Saiba tudo

O filho do ator Rodolfo Sancho encontra-se detido na prisão de Koh Samui, na Tailândia, desde dia 7 de agosto.



O filho do ator Rodolfo Sancho encontra-se detido na prisão de Koh Samui, na Tailândia, desde dia 7 de agosto. Daniel confessou ter matado e desmembrado o cirurgião Edwin Arrieta.

Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, será julgado dia 7 de novembro por um crime de injúria que terá cometido em 2021. O jovem, de 29 anos, participará na sessão por videoconferência, uma vez que se encontra detido na Tailândia pela morte do cirurgião Edwin Arrieta.Segundo a revista Lecturas, Sancho será presente a juiz às 9h00 de Espanha, 14h00 na Tailândia.Sancho enfrenta acusações por ter iniciado um conflito numa praça de táxis em Madrid. Deu um soco a um homem por este o ter repreendido por ultrapassar todos os que se encontravam à espera do transporte. A vítima ficou com um dente partido e teve que levar vários pontos.O Ministério Público espanhol pede ao arguido, em "responsabilidade civil", a quantia de 600 euros pelas lesões e 1500 euros pelas sequelas. Especifica também, no montante fixado na sentença, o tratamento dentário necessário para substituir os dentes.