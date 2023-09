"Ou ele me matava ou matava-o eu": o testemunho de um homem que poderá ajudar Daniel Sancho

Recorde-se que Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o

cirurgião colombiano Edwin Arrieta, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia. Foi o chef, de 29 anos, quem deu o alerta para o desaparecimento do amigo.



Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades.

Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.

A vítima, Edwin Arrieta, de 44 anos, era um cirurgião da cidade colombiana de Lorica, no norte do país, e tinha uma clínica na cidade de Monteria.

Um homem que conhecia Edwin Arrieta foi entrevistado, em anónimo, no programa de Sonsoles Ónega e o seu testemunho pode vir a mudar o rumo do caso de Daniel Sancho, segundo avança a revista Lecturas.Luís, nome fictício, diz identificar-se com o caso do filho de Rodolfo Sancho porque também chegou a pensar acabar com vida do cirurgião colombiano. "Se eu não tivesse acabado com a história do Edwin, eu estaria na posição de Sancho", garante."Ou ele me matava ou matava-o eu", disse ainda o homem garantindo que só não teve o mesmo desfecho que Daniel porque apresentou queixa na esquadra de Bogotá, na Colômbia. Os acontecimentos remontam ao ano de 2005. Seis meses depois de conhecer o cirurgião, Luís apresentou queixa por assédio.Conheceram-se num bar. Luís diz ter ficado assustado porque um dia chegou a receber "143 chamadas" de Edwin. Conta que foi brutalmente agredido à porta de casa."Desde o primeiro dia que ele mostrou interesse sentimental por mim e fez tudo o possível para encontrar uma desculpa para estar comigo", afirma Luís. O homem conta ainda que chegou a ser agredido ao ponto de ficar incapacitado por dois dias. Diz ter sido assediado e chantageado pelo cirurgião, que o ameaçava que algo aconteceria à sua família. O homem garante ter ainda uma cicatriz de uma mordidela de Edwin.