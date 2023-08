Violência e resistência às autoridades: Daniel Sancho envolvido em três casos de polícia em Espanha

Koh PhaNgan, na Tailândia.

Daniel Sancho esteve envolvido em três casos de polícia em Espanha, um dos quais seguiu a via judicial, segundo informações divulgadas no canal espanhol Telecinco e citadas pela revista Lecturas.A primeira situação a que esteve ligado o jovem acusado do assassinato de Ewdin Arrieta teve que ver com um episódio de resistência à autoridade. A seguir a ser decretado o início do confinamento em Espanha, durante a pandemia de Covid-19, o chef estava num concerto e saiu momentaneamente. Quando regressou, discutiu com quem controlava os acessos ao local. A polícia foi chamada e Daniel Sancho foi denunciado por resistir às suas ordens, estando o caso entregue à justiça.O segundo episódio aconteceu na fila para apanhar um táxi. O filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, acompanhado por uma mulher, passou à frente de um homem na fila. Os dois envolveram-se em cenas de pancadaria, ficando o homem com ferimentos considerados graves.O terceiro caso teve lugar num clube privado em Madrid onde treinam atletas de elite. Daniel Sancho teve uma briga com outro membro do clube e acabou expulso por um período de 10 meses.O jovem, de 29 anos, detido desde 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta , cortando-o em 14 partes e espalhando-as pela ilha de