Daniel Sancho ficou "em choque" depois de conhecer o resultado da autópsia a Edwin Arrieta

, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.

Daniel Sancho ficou "em choque" após conhecer os resultados definitivos da autópsia ao cirurgião colombiano Edwin Arrieta.Esta segunda-feira, a polícia tailandesa revelou que o jovem degolou o amigo de 44 anos "Primeiro discutiram, de acordo com evidências na cena [do crime]. Daniel deu um murro a Edwin, depois o médico caiu e bateu com a cabeça na banheira, mas ele não morreu naquele momento. Morreu quando Daniel começou a cortar-lhe a garganta", detalharam as autoridades.A advogada Teresa Bueyes, citada pelo Lecturas, diz que o jovem ficou "totalmente em choque" e "abatido" ao tomar conhecimento destes resultados."Não sabemos se ficou assim por estar de acordo ou não com esse resultado", notou.O jovem, de 29 anos, detido desde 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado Edwin Arrieta