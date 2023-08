Daniel Sancho teve ataque de ansiedade no primeiro encontro que teve com a mãe na prisão

Cerca de uma hora e um quarto após o início do encontro, o jovem sofreu um ataque de ansiedade e ficou incapaz de falar.



Koh PhaNgan, recebeu uma visita da mãe, Sílvia Bronchalo, neste estabelecimento prisional, a 17 de agosto.Cerca de uma hora e um quarto após o início do encontro, o jovem sofreu um ataque de ansiedade e ficou incapaz de falar.Após o encontro, a mulher, de 48 anos, foi vista a sair da cadeia "destroçada e em estado choque" , segundo informação avançada pelo Lecturas a 17 de agosto.O filho mais velho do ator espanhol Rodolfo Sancho está acusado de ter morto e desmembrado o amigo, cortando-o em 14 partes e largando-as em várias partes da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.

