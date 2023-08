Ator Rodolfo Sancho deverá visitar filho na prisão em breve

O ator espanhol Rodolfo Sancho ainda não visitou o filho, Daniel Sancho, na prisão, na Tailândia, mas deverá fazê-lo "no menor tempo possível", indicou a porta-voz da família, Carmen Balfagón, citada pelo jornal La Vanguardia.



"Rodolfo Sancho pretende viajar para a Tailândia no menor tempo possível, o que não posso confirmar é se vai ser esta semana, porque está a terminar uma série de procedimentos que são fundamentais", disse a porta-voz.



"Estamos a aguardar a investigação. De momento, a família não vai dar uma entrevista conjunta", acrescentou Carmen Balfagón.



Daniel Sancho está acusado de ter morto e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, cortando-o em 14 partes e largando-as em várias partes da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.



O jovem, preso desde 7 de agosto após ter confessado o crime às autoridades tailandesas, passou 10 dias em quarentena devido ao protocolo em vigor relativo à Covid-19, mas já pode receber visitas de familiares. No entanto, ainda só a mãe, Sílvia Bronchalo, esteve com ele na prisão de Koh Samui, a 17 de agosto, num encontro que durou cerca de hora e meia.