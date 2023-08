Koh Samui ou Surat Thani: Afinal em que prisão está Daniel Sancho?

Edwin Arrieta, na Tailândia.

O paradeiro de Daniel Sancho pode não ser aquele que se pensava, segundo informações avançadas pelo número dois da polícia tailandesa e responsável pela investigação do caso do jovem acusado do assassinato de

"Não está em Koh Samui. Está desde o princípio noutra [prisão], em Surat Thani", disse Surachet Hakparn, conhecido como 'Big Joke', numa entrevista a um programa televisivo espanhol, citado esta quarta-feira pelo jornal La Vanguardia.





Khun Anan.

O advogado de Daniel Sancho desmentiu esta informação. "Ele só está aqui [na prisão de Koh Samui]. O promotor só permite que ele vá ao tribunal ou à prisão de Koh Samui", afirmou

A 17 de agosto, o filho mais velho do ator espanhol Rodolfo Sancho recebeu a visita da mãe, Sílvia Bronchalo, no estabelecimento prisional onde afinal nunca pernoitou, num encontro que durou cerca de hora e meia. "Daniel pode ter-se encontrado com a sua mãe em Koh Samui numa audiência, mas quando acaba eles mandam-no sempre para outra prisão para dormir", explicou o vice-diretor da polícia tailandesa na mesma entrevista, citado pelo Lecturas.





O problema da versão de Surachet Hakparn é a distância entre os dois estabelecimentos prisionais. Viajar de um para o outro implicaria uma viagem de meia hora até ao cais de Koh Samui, duas horas de ferry para chegar à península e mais duas de carro até à outra prisão. Tudo isto sem que fosse apanhado pelos repórteres que estão a dar atenção mediática ao caso, salienta o La Vanguardia.O jovem, de 29 anos, detido desde 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado o amigo , cortando-o em 14 partes e largando-as em várias partes da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.