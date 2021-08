Das máscaras às vacinas: Conheça os mitos mais comuns da Covid-19

Desde o início da pandemia de Covid-19 têm surgido diversos mitos acerca do vírus. Muitas pessoas acreditam que se estiverem totalmente vacinadas não o conseguem transmitir, enquanto outras acreditam que as máscaras não têm utilidade.



Eis algumas mentiras que têm sido desmitificadas pela ciência.



Não tenho sintomas, portanto se tiver Covid-19 não transmito a ninguém

Falso. As pessoas que não têm sintomas são menos infecciosas do que aquelas que têm sintomas. Contudo, podem ter altas cargas virais e assim transmitir o vírus.

Segundo o jornal The Guardian, cerca de metade das novas infeções são da responsabilidade de pessoas assintomáticas. Como se sentem bem, estão mais na rua e contribuem mais para espalhar o vírus.

Não apanho, nem transmito o vírus se estiver totalmente vacinado

Não é verdade. A vacina ajuda a prevenir a infeção e a transmissão da Covid-19, contudo existem diversos casos de pessoas totalmente vacinadas que apanharam o vírus e que o conseguem transmitir.

Assim, as vacinas são muito boas a prevenir que fique severamente doente, mas menos eficazes a prevenir a infeção com Covid-19.

Já tive Covid, então não preciso da vacina

Ter apanhado o vírus em algum momento protege-o de não ser infetado novamente, mas não é tão bom como ter a vacina.

A imunidade da vacina dura mais tempo e é mais eficaz a combater as novas variantes do vírus.

De acordo com o jornal The Guardian, está comprovado que atualmente quem possui uma melhor imunidade são as pessoas que estão totalmente vacinadas contra a Covid-19.

Recorde-se que se testou positivo para o vírus recentemente, tem de aguardar 28 dias para se poder vacinado.

Tenho um bom sistema imunitário então não preciso da vacina

Ter um sistema imunitário forte é sempre melhor do que ter um fraco. Mesmo assim, existem diversos casos de pessoas saudáveis que já ficaram muito doentes, hospitalizas ou que morreram com Covid-19.

As crianças ficam bem se tiverem Covid

Os mais novos têm um risco muito menor de ficar seriamente doentes com o vírus, contudo não estão isentas de poder apanhar o vírus.

O The Guardian revela que cerca de uma em cada 200 crianças com casos confirmados de Covid-19 estão hospitalizadas.

Desde o passado mês de abril, mais de 420 mil casos verificaram-se entre crianças dos 0 aos 19 anos. Mais de 2000 jovens entre os 0 e os 17 estiveram hospitalizados.

As máscaras não funcionam

A Covid transmite-se através da respiração e da fala.

Embora as máscaras não sejam perfeitas, conseguem fazer com que o seu respirar não atinja outra pessoa durante uma interação,

Um estudo recente mostra que níveis mais elevados de uso de mascara estão associados a uma redução de cerca de 20% nos níveis de transmissibilidade do vírus.

Variante Delta será a última

Os diversos governos mundiais afirmam que o vírus é imprevisível e muitos especialistas acreditam que as infeções vão voltar a subir no próximo outono e inverno.

Se vier a existir uma nova vaga mais transmissível do que a Delta ou que consiga mais facilmente infetar as pessoas será certamente um período mais severo do vírus.

Não é possível confirmar se existirá ou não uma nova vaga. Assim como não é possível definir quando é que o vírus terminar. A Covid-19 pode durar mais semanas, meses ou até anos.