A primeira-ministra da Finlândia está a ser tema de discussão em todo o país, mas o motivo nada tem a ver com política. Sanna Marín, de 35 anos, deu uma entrevista à revista de moda ‘Trendi’, mas o que saltou à vista foi apenas... o seu decote.





A oposição e os mais conservadores acusam aquela que é a mais jovem chefe de governo do mundo de “indecência”. Já os mais liberais consideram que a polémica é a prova de que é preciso combater o sexismo na política. Uma das defensoras de Marín é a sua predecessora. “Temos de encorajar as raparigas, porque elas mudam o Mundo”, disse Tarja Halonen. Entretanto, centenas de finlandeses publicaram fotos exibindo decotes, com a hashtag #imwithsanna (estou com Sanna).