"Deixaste uma cicatriz no coração de todos": Namorada de Michael Ballack reage à morte de filho de ex-craque alemão

A namorada de longa data de Michael Ballack, Natacha Tannous, prestou homenagem ao enteado, Emilio Ballack, que perdeu a vida num acidente de moto-quatro em Tróia.



O jovem de 18 anos estava a passar férias na casa de família, no complexo Villas do Mar, no distrito de Setúbal. O alerta foi dado pelas 02h00 de quinta-feira.





Natacha foi uma das primeiras pessoas mais próximas da família a reagir à trágica morte.Numa publicação na rede social Instagram, a namorada do ex-craque alemão, Michael Ballack, relembrou Emilio como um adolescente "fora do comum". "Tão empático, com compaixão, inteligente, de bom coração, bom em qualquer coisa ( golfe, basquete, futebol). Tinhas uma personalidade incrível, por isso sempre foste popular", escreveu na legenda de um conjunto de seis fotografias onde surge Emilio ao lado de Natacha em vários momentos partilhados."Não há palavras para descrever esta tragédia. Nenhuma. É um pesadelo horrível do qual quero acordar. Tu eras um raio de sol e foste embora? Isto é justo? O único consolo que sinto é que fui muito abençoada por te ter conhecido e ter tido a sorte de ter passado tanto tempo contigo, durante quase 5 anos. Mas torna-lo tão doloroso e devastador... Em retrospectiva, deveria ter permitido Nutella ao pequeno almoço, devia ter-te permitido ficar a jogar videojogos antes dos exames", escreve ainda.Natacha remata o texto ao afirmar que Emilio viveu a juventude "como um anjo e partiu como um".

E acrescenta: "Não existem palavras de conforto. E nunca existirão. Emilio, tocaste-nos a cada um de nós para sempre. Deixaste uma cicatriz no coração de todos".