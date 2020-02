Demissão de Javid abala planos de Boris Johnson para remodelação do governo britânico

O ministro das Finanças do Reino Unido, Savid Javid, anunciou esta quinta-feira abruptamente a demissão, abalando os planos do PM Boris Johnson para uma remodelação tranquila e cirúrgica do governo.

Javid decidiu bater com a porta depois de ser pressionado pelo chefe de gabinete de Johnson, Dominic Cummings, para despedir todos os seus conselheiros, de modo a formar uma equipa única de adjuntos comum ao chefe do governo e ao ministro das Finanças. "A condição para eu ser reconduzido no cargo era substituir todos os meus conselheiros políticos. Não acredito que algum ministro com um pingo de dignidade aceitasse essa condição", afirmou Javid num comunicado arrasador que traz a público as guerras internas no seio do governo britânico e o papel cada vez mais influente de Cummings, visto como o verdadeiro ‘poder na sombra’ por detrás de Johnson.

A demissão de Javid, que será substituído pelo seu ‘número dois, Rishi Sunak, caiu que nem uma bomba no governo horas depois de o PM anunciar uma remodelação destinada a garantir lealdade absoluta do executivo num momento determinante da política britânica, em que Johnson quer aproveitar o Brexit para impulsionar reformas ambiciosas a nível interno.



A principal surpresa foi a saída do ministro para a Irlanda do Norte, Julian Smith, que ainda no mês passado tinha conseguido restaurar o governo autónomo na província após três anos de bloqueio.