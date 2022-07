Os ministros das Finanças e da Saúde do Reino Unido, Rishi Sunak e Savid Javid, demitiram-se esta terça-feira em protesto contra a “falta de integridade, competência e liderança” de Boris Johnson, colocando em causa a continuidade do primeiro-ministro. Em causa estão as mentiras de Johnson para descartar as responsabilidades em mais um escândalo, desta vez relacionado com as acusações de assédio sexual contra um deputado.









As cartas de demissão dos dois influentes ministros foram apresentadas quase em simultâneo ao final da tarde de esta terça-feira, numa manobra aparentemente coordenada, precisamente à mesma hora em que o primeiro-ministro dava uma entrevista para pedir desculpa pelas falhas no caso do deputado Chris Pincher, que na semana passada foi suspenso após apalpar dois homens num clube londrino. Johnson, que nomeou Pincher para o cargo de vice-líder da bancada parlamentar dos conservadores no Parlamento, começou por dizer que desconhecia as alegações anteriores de comportamento inapropriado contra o deputado, mas esta terça-feira o seu gabinete acabou por reconhecer que o PM foi pessoalmente informado das alegações antes de nomear Pincher. Segundo o gabinete, Johnson “esqueceu-se de que tinha sido informado”.

“As pessoas esperam que o Governo seja liderado de forma séria e competente. Cheguei à conclusão de que não podemos continuar assim”, escreveu Sunak na sua carta de demissão.