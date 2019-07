Democrata denuncia maus tratos a imigrantes ilegais: “São tratados como animais”

A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez denunciou esta terça-feira as más condições nos campos de detenção de imigrantes na fronteira com o México, onde os detidos são "tratados como animais".Após visitar os campos de El Paso e de Clint, no Texas, na companhia de outros congressistas democratas, Ocasio-Cortez relatou casos de abusos psicológicos por parte dos guardas, que obrigam os migrantes a beber água das sanitas, celas sobrelotadas sem qualquer condição sanitária e falta de medicamentos.A congressista denunciou ainda casos de mulheres separadas dos filhos e presas há mais de 50 dias sem previsão de libertação.Durante as visitas foi tornada pública a existência de um grupo fechado de Facebook em que os agentes fronteiriços fazem piadas sobre a situação nos campos e comentários sexistas sobre a congressista Ocasio-Cortez.