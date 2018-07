Depois do fogo, chuvas torrenciais provocam inundações na Grécia

Dias depois dos fogos mortíferos que fizeram dezenas de mortos na região de Ática, na Grécia, agora são as chuvas torrenciais que se fazem sentir na zona onde se situa a capital, Atenas.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um parque de estacionamento de Maroussi, um subúrbio de Atenas, em que os carros ficaram submersos num autêntico lago de água e lama que se formou repentinamente.







As autoridades avisam para os condutores evitarem determinadas estradas. O jornal Ta Nea conta que os bombeiros já receberam pelo menos 140 pedidos de ajuda nas últimas horas.



Há relatos de lojas encerradas, desvios de trânsito e muita confusão.





#Athens today : After the #wildfires now the #Flood after heavy rain#Greece #climatechange pic.twitter.com/f31TMAT4AZ