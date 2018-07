Cadela refugia-se em rocha para fugir às chamas

Animal perdeu-se da dona durante incêndios na Grécia.

A imagem de uma cadela que se refugiou uma rocha no meio da água para fugir às chamas que devastaram a Grécia esta semana tem corrido o mundo. Nela aparece Luke, que rapidamente se tornou num dos ícones do drama do fogo.Sozinha, fugiu para o mar e encontrou abrigo numa rocha, onde ficou, chamuscada e de semblante triste, à espera que alguém a resgatasse.A fotografia foi tirada e partilhada nas redes sociais como um símbolo do drama vivido pelos animais, que nem sempre foram resgatados pelos donos, preocupados em fugir dos incêndios que mataram e destruíram por terras gregas.No entanto, sabe-se agora, a história de Luke é bem mais feliz: a cadela, que tinha sido adotada há pouco tempo, acabou por se perder da dona durante a confusão da fuga, perto da praia de Mati, a zona mais fustigada.A dona, que também sobreviveu, nunca parou de a procurar desde esse momento e acabou por ficar a saber que tinha sido naquela rocha que se tinha refugiado para escapar com vida às labaredas que consumiram o que a rodeava.Agora, começam a surgir nas redes sociais as primeiras imagens do reencontro: dona e cadela já se encontraram e, garantem os media gregos, seguiram juntas para Atenas, em busca de um futuro mais calmo em conjunto.