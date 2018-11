Deputada mexicana descobre que filha foi assassinada durante sessão do parlamento

Vídeo mostra momento em que Carmen Medel irrompe em gritos e lágrimas, levando à suspensão da sessão da assembleia.

A sessão desta quinta-feira da Câmara dos Deputados do México ficou marcada por um momento estarrecedor. Carmen Medel recebeu em plena sessão um telefonema a dar conta de que a sua filha, Valeria Cruz Medel, foi assassinada aos 22 anos. O crime aconteceu em Ciudad Mendoza, no estado de Veracruz, e a política soube de tudo quando estava na assembleia.







O vídeo da sessão mostra a deputada em desespero, gritando "mataram a minha filha". O presidente da Câmara dos Deputados interrompeu a sessão, depois de parlamentares de vários partidos se terem levantado para expressar a sua mágoa para com a dor da colega.



O jornal El Mundo conta que o México vive um surto de homicídios "que não distingue classe social, região ou profissão. Há cada vez menos locais não afetados pela violência que vem atingindo o país há anos e que fará de 2018 o ano mais sangrento em décadas".



Jornais de Veracruz relatam que naquela tarde um homem armado entrou numa ginásio de Ciudad Mendoza, a poucos metros da sede da autarquia e abriu fogo contra Valeria. O corpo da jovem, que estudava medicina na universidade Veracruz – ficou estendido entre os aparelhos de fitness. A cidade tem oito milhões de habitantes e já superou 1.000 homicídios até agora este ano.

A deputada do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), sofreu uma crise nervosa. Começou a gritar de raiva e a bater nas cadeiras vizinhas, o que levou o presidente da Câmara a suspender a sessão e solicitar o atendimento dos serviços de urgência.

Porfírio Muñoz Ledo, presidente da Câmara dos Deputados, encerrou a sessão minutos depois. "Não posso deixar este momento passar sem enfatizar o grave estado em que se encontra a nação, a vulnerabilidade das famílias e, acima de tudo, a impunidade. Neste caso, que ela não exista", disse.



Desde o início do ano, já se registaram pelo menos 22 mil homicídios no México.