Imigração domina reta final da campanha para as intercalares nos EUA

O presidente Donald Trump acusou os democratas de pretenderem "invadir os EUA com caravanas atrás de caravanas de imigrantes", voltando a usar a cartada da imigração ilegal para mobilizar os seus apoiantes antes das eleições intercalares de amanhã, em que os republicanos arriscam perder o controlo da Câmara dos Representantes.

Trump tem nos últimos dias percorrido o país de lés a lés, desdobrando-se em comícios e outras ações de campanha a favor dos candidatos republicanos ao Congresso, principalmente nos estados onde a disputa com os democratas está mais cerrada, e a imigração tem sido o tema principal dos seus discursos, com constantes referência à caravana de milhares de imigrantes latino-americanos que há duas semanas está a caminho dos EUA, acusando os democratas de incentivarem a imigração ilegal. "Os democratas querem convidar caravana atrás de caravana para invadir as vossas comunidades, esgotar os vossos recursos e inundar o nosso país", acusou Trump, lembrando que enviou mais de sete mil militares para a fronteira com o México para travar a entrada da caravana nos EUA e afirmando a propósito: "Quando usado como deve ser, o arame farpado pode ser uma vista bonita", afirmou Trump num comício no Montana em apoio de Matt Rosendale, um dos muitos congressistas republicanos que têm o lugar em risco nestas eleições.

As últimas sondagens indicam que os democratas, atualmente em minoria nas duas câmaras do Congresso, estão bem colocados para roubar aos republicanos a maioria na Câmara dos Representantes, o que ameaça bloquear por completo a agenda legislativa de Trump nos dois anos de mandato que lhe faltam para cumprir. Estas eleições estão, por isso, a ser encaradas como uma espécie de referendo ao presidente e às suas políticas.



PORMENORES

Voto antecipado cresce

O número de eleitores que votaram de forma antecipada, por correio ou pessoalmente, aumentou nestas eleições, principalmente nos círculos eleitorais mais disputados. Parte substancial deste aumento diz respeito a eleitores jovens que votam pela primeira vez.



Mais hispânicos

Uma sondagem recente indicou uma maior mobilização da minoria hispânica para votar nestas eleições, em que o voto latino pode ser crucial nalguns círculos eleitorais. Tradicionalmente, dois terços dos latinos votam no Partido Democrata.