Deputado britânico renuncia a cargo do Governo para poder votar contra Boris Johnson

O deputado britânico, Tory John Lamont, renunciou esta segunda-feira ao cargo de secretário privado da ministra dos Negócios Estrangeitos do Reino Unido, Liz Truss, para votar contra Boris Johnson na votação de confiança desta noite.

"O governo ficou esmagado pelos recentes acontecimentos no seio do partido, em detrimento dos meus eleitores e do meu povo em todo o Reino Unido", afirmou Lamont numa declaração de acordo com a Sky News.

Tory John Lamont salientou ainda que os "acontecimentos em Downing Street durante o confinamento foram inaceitáveis. As pessoas em todo o país ficaram, e com razão, profundamente irritadas com o que se passou".