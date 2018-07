Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descarrilamento de comboio faz 55 feridos no Egipto

Três carruagens saíram dos carris.

16:16

Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira após um comboio de passageiros ter descarrilado no sul da capital egípcia, Cairo.



De acordo com declarações de um assistente do ministro da Saúde à televisão estatal, todos os feridos são considerados ligeiros.



Três carruagens do comboio saíram dos carris.



O promotor público Nabil Sadek já confirmou que uma investigação está a decorrer para avaliar as causas do acidente.



De acordo com a agência Reuters, egípcios reclamam há já algum tempo de que a rede de segurança na antiquada rede ferroviária deveria ser reforçada.