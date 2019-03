Descoberta nova subespécie de parasita causador de diarreia

Parasita responsável por um tipo de diarreia que afeta humanos e animais e que provoca anualmente 57.000 mortes.

Por Lusa | 16:00

Uma nova subespécie de parasita causador de diarreia foi descoberta por cientistas da universidade de East Anglia, Inglaterra, segundo os quais a subespécie está a evoluir rapidamente na capacidade de se espalhar mais facilmente entre os humanos.



A descoberta foi esta segunda-feira revelada num estudo publicado na revista Nature Microbiology sobre a nova subespécie do parasita 'cryptosporidium', responsável por um tipo de diarreia que afeta humanos e animais e que provoca anualmente 57.000 mortes, especialmente de crianças com menos de cinco anos.



Até agora pensava-se que existiam duas espécies principais de 'cryptosporidium', uma transmitida entre os humanos e outra de animais para humanos, mas no estudo relata-se a existência de uma subespécie emergente, uma informação importante para os responsáveis pela saúde pública, disse Kevin Tyler, um dos principais autores do estudo.



A equipa descobriu que a nova subespécie evoluiu rapidamente ao hibridizar-se com outra espécie. O intercambio genético terá acontecido recentemente em termos históricos, provavelmente na altura da revolução industrial, quando a urbanização se generalizou e a partir daí a combinação genética que deu origem à subespécie evoluiu com rapidez para se adaptar aos hospedeiros humanos.



Os investigadores sequenciaram e compararam genomas completos de mais de 20 tipos diferentes do parasita, para perceber melhor a forma de infeção e com isso ajudar nas intervenções de saúde pública sobre a prevenção da propagação da doença.



A grande maioria das mortes ocorre em países pobres e não há medicamentos eficazes nem vacinas disponíveis, pelo que perceber a transmissão do parasita é fundamental para combater os surtos.



O parasita espalha-se principalmente pelo contacto com as fezes. Os investigadores alertam que a cadeia de transmissão pode ser quebrada com melhor higiene e saneamento e aconselham a que se ferva a água antes de consumo.