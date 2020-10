Descoberto anticorpo contra o coronavírus mais poderoso do que qualquer outro

Foi descoberto um anticorpo contra o coronavírus mais poderoso do que qualquer outro identificado até ao momento. A informação foi esta terça-feira divulgada na revista académica Nature Communications.Os cientistas do Centro de Investigação de Cancro Fred Hutchinson de Seattle (EUA) conseguiram isolar este anticorpo, no meio de tantos outros, a partir de uma amostra de sangue de um paciente de Washington, que sobreviveu à Covid-19.Pancera e Nicholas Hulburt, investigadores do Centro, já conseguiram entretanto mapear a sua estrutura molecular, tendo sido geradas por computador imagens 3D."O nosso estudo mostra que este anticorpo neutraliza o vírus através de dois mecanismos. Um é que este se sobrepõe ao alvo do vírus nas células humanas, o outro é que induz a libertação ou dissociação de parte dos 'espinhos' do resto", disse Pancera à Nature Communications.