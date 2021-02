Os britânicos vão poder retomar a sua vida normal, de forma gradual, até 21 de junho, anunciou ontem o primeiro-ministro, Boris Johnson, que caucionou que a estratégia de desconfinamento será “baseada em dados e não em datas”, de forma a “gerir cautelosamente” o fim do confinamento decretado em janeiro.O calendário prevê quatro etapas, com um intervalo de cinco semanas entre elas. A primeira fase tem início a 8 de março com a reabertura das escolas, com aulas presenciais e com todas as atividades desportivas permitidas. Nesta primeira fase os residentes de lares vão poder receber visitas de uma pessoa da família.Os restaurantes vão poder reabrir mas apenas para refeições ao ar livre. Dia 17 de maio tem início a terceira fase, com pubs e restaurantes a poderem servir dentro de portas, e a reabertura de cinemas, teatros e hotéis.Na última fase, que começa a 21 de junho, está previsto o levantamento total do confinamento e a retoma de todas as atividades sociais.