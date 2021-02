Reino Unido inicia desconfinamento com reabertura de escolas a 8 de março

O Reino Unido prepara-se para começar a levantar algumas das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.



As escolas - primárias e secundárias - vão reabrir a 8 de março e os ajuntamentos até seis pessoas passarão a ser permitidos no exterior a partir de 29 de março, avançou esta segunda-feira o ministro Nadhim Zahawi. Os estabelecimentos escolares terão permissão para reiniciar desportos ao ar livre, bem como outras atividades.







De acordo com o jornal The Guardian, espaços públicos dedicados à prática desportiva, como campos de ténis, de golfe e ringues serão reabertos.



No final de abril, a segunda fase de desconfinamento permitirá a reabertura de alguns hotéis com restrições.

Em meados de maio, os pubs e restaurantes deverão poder abrir, embora com limitação para os grupos. Cabeleireiros e esteticista também deverão reabrir os espaços nesta terceira fase.



Matt Hancock, Secretário da Saúde, mostrou-se otimista com a possibilidade de as férias de verão serem permitidas no Reino Unido, de forma a ajudar o setor do turismo.



O Governo britânico pretende inocular todos os adultos com a primeira dose da vacina contra a covid-19 até 31 de julho.