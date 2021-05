Desflorestamento na Amazónia brasileira bate recorde em abril

A floresta amazónica no Brasil perdeu 580,55 quilómetros de mata nativa em abril, a maior taxa de desflorestamento registada no quarto mês do ano desde 2016, quando a floresta tropical perdeu 581 quilémetros de vegetação.

De acordo com dados captados pelo Sistema de Deteção de Desflorestamento em Tempo Real da Amazónia Legal (Deter) divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), trata-se de uma área 42% maior do que a que foi destruída em abril de 2020 no país.

Abril é o segundo mês que o Brasil regista um recorde de devastação da maior floresta tropical do mundo. Em março passado, 367,6 quilómetros da amazónia foram devastados no país, uma área 12,6% maior do que a destruída no mesmo mês de 2020.