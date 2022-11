Destroços do avião despenhado na Tânzania retirados do Lago Vitória

Em breve, o aeroporto de Bukoa também será reaberto "para permitir que as operações de aviação continuem como de costume", acrescentou a TAAA.



Retiramos completamente o avião da água e agora a investigação profissional sobre a causa do acidente está em andamento", anunciou a Autoridade de Aeroportos da Tanzânia (TAA) em comunicado.Em breve, o aeroporto de Bukoa também será reaberto "para permitir que as operações de aviação continuem como de costume", acrescentou a TAAA.

Os destroços do avião que caiu no Lago Vitória, na Tânzania, foram retirados da água, esta terça-feira, depois de a aeronave se ter despenhado, no domingo, naquele que é o acidente áreo mais mortal no país em décadas.