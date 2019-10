Detida companheira do homem acusado de matar Marielle Franco

A Polícia Civil brasileira prendeu esta quinta-feira, no Rio de Janeiro, a mulher do principal suspeito da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco.A Operação 'Submersus' cumpre cinco mandados de detenção contra vários alvos ligados ao suspeito do crime, Ronnie Lessa, sargento reformado da Polícia Militar. As autoridades acreditam que a mulher tenha planeado fazer desaparecer as armas usadas no crime.Ronnie Lessa está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho e é apontado como o assassino da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes.Elaine de Figueiredo Lessa já foi detida e o irmão Bruno Figueiredo, outro dos alvos das autoridades, está ainda por localizar. Outros dois cúmplices do sargento Ronnie Lessa também foram detidos.As autoridades continuam a realizar buscas na casa da mulher. A polícia acredita que Elaine foi quem comandou a ação para fazer desaparecer as armas do crime com o objetivo de apagar qualquer prova que o pudesse incriminar.