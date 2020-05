Detidas em França 13 pessoas consideradas culpadas das 39 mortes do 'camião do horror' no Reino Unido

Treze pessoas detidas em França foram consideradas culpadas no caso dos 39 migrantes vietnamitas encontrados mortos em outubro de 2019 num camião frigorífico em Essex, no Reino Unido, anunciaram este sábado as autoridades de judiciais francesas.

"Os 13 suspeitos detidos em França foram acusados", revelaram as autoridades, citadas pela AFP.

De acordo com fonte judicial, os suspeitos foram acusados de "tráfico de seres humanos em grupo organizado, integração em grupo organizado e associação criminosa".