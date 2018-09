Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido no Texas 'serial killer' suspeito de matar quatro mulheres

Todas as vítimas eram prostitutas e as duas últimas foram assassinadas no sábado, horas antes do suspeito ser detido.

10:35

Foi este fim-de-semana detido no Texas, nos Estados Unidos, um agente da patrulha fronteiriça, suspeito de matar quatro mulheres, que foi identificado pelas autoridades como um serial killer.



Juan David Ortiz, um agente da patrulha fronteiriça, estava escondido num parque de estacionamento quando foi detido.



A detenção aconteceu depois de uma mulher ter escapado a Ortiz, que, segundo a vítima, lhe terá apontado uma arma.



Segundo as autoridades do Texas, o suspeito terá dado boleia a cada uma das vítimas e posteriormente apontou-lhes uma arma à cabeça e disparou.



Todas as vítimas eram prostitutas e as duas últimas foram assassinadas no sábado, horas antes de Ortiz ser detido.