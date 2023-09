A Polícia de Las Vegas deteve um homem suspeito de ter estado envolvido no tiroteio que levou à morte de Tupac Shakur em 1996, avançou esta sexta-feira o jornal britânico The Guardian.Duane "Keffe D" Davis admitiu em entrevistas e num livro de memórias que estava no Cadillac de onde irromperam os tiros. Como tal, era procurado há muito tempo pelas autoridades.À data, o artista de hip-hop Tupac Shakur, atingido fatalmente, tinha 25 anos.