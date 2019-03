Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez passageiros levados ao hospital após turbulência severa na aterragem em Nova Iorque

Entre as vítimas está uma criança que, ao que tudo indica, terá ficado com a perna partida.

Mais de 12 pessoas ficaram feridas e pelo menos 10 foram levadas ao hospital depois de um avião da Turkish Airlines ter enfrentado turbulência severa, à chegada do aeroporto JFK, em Nova Iorque, nos EUA.







Entre os feridos que precisaram de receber assistência hospitalar encontra-se uma criança, que ao que tudo indica, ficou com a perna partida.



O avião transportava 326 passageiros e 21 tripulantes quando o 'surto' de turbulência começoiu a fazer-se sentir, cerca de 45 minutos antes da aterragem no aeroporto nova-iorquino.