Suspeita de bomba a bordo obriga avião da Ural a aterragem de emergência

Estavam 225 pessoas a bordo da aeronave.

12:26

Um avião da companhia aérea Ural Airlines fez esta segunda-feira uma aterragem de emergência em Baku, no Azerbaijão, depois do piloto ter avisado que estaria uma bomba a bordo da aeronave.



Estavam pelo menos 225 pessoas a bordo do avião. O voo fazia a ligação entre o Barhain e a capital russa.



Em atualização