Diego, a tartaruga de 100 anos cujo apetite sexual voraz salvou a sua espécie da extinção

Diego, uma tartaruga-dos-galápagos com mais de 100 anos, foi um dos três machos que salvou a sua espécie da extinção, devido ao seu apetite sexual voraz. Mantido em cativeiro durante 80 anos no centro de Santa Cruz, ilha do arquipélago dos Galápagos, no Equador, Diego prepara-se agora para regressar ao seu habitat natural.O programa, que tinha como objetivo proteger a espécie de tartarugas Chelonodis Hoodensis, foi implementado pelo Centro Fausto Llerena Tortoise em 1970. Inicialmente eram apenas 15 os residentes deste centro, sendo dois deles do sexo masculino e os restantes 12 do feminino. Seis anos mais tarde surgiu o terceiro macho.Cinquenta anos depois, o programa de preservação conta já com 2000 animais desta espécie, atingindo então a meta prevista para a tartaruga-dos-galápagos sair da lista de animais em vias de extinção, de acordo com Jorge Carrión, diretor do Parque Nacional dos Galápagos.Diego fez parte das 15 espécies mantidas em cativeiro no Centro e, de acordo com os exames de ADN, foi responsável por 40% dos nascimentos nos últimos 50 anos.Apesar de não ser este o macho responsável por mais nascimentos, Diego destaca-se pela sua idade avançada, o seu apetite sexual e pela sua personalidade considerada ativa e agressiva durante periodo de acasalamento.O macho com mais de 100 anos, 1,50 metros de altura e quase 80 quilos foi apanhado na ilha Española, no arquipélago das ilhas Galápagos, durante os anos 30. Hoje, 80 anos depois, prepara-se para voltar à 'sua ilha natal'.Durante este periodo em que as tartarugas foram mantidas em cativeiro, os conservadores tiveram o cuidado de promover o crescimento de catos, fonte principal de alimento desta espécie nas ilhas onde normalmente estas residem.