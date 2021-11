Do Michael Jackson ao Mickey Mouse: barbeiro na Índia dá aos clientes cortes de cabelo originais

Rajwinder e Gurwinder Singh Sidhu ganharam destaque pelos cortes de cabelo originais. Rostos de famosos e estrelas de Bollywood, de personalidades de desporto ou até de filmes são reproduzidos com minúcia na cabeça dos clientes. No salão, a criatividade da clientela é o limite, em cortes que vão desde o rosto de Michael Jackson à imagem do Mickey Mouse.













Os irmãos, de 29 e 31 anos, cobram agora entre 20 a 30 dólares pelos cortes personalizado. Têm recebido um fluxo estável de clientes e já têm planos para expandir o negócio para lá da Índia.

tesouras, a lápis e aparadores, para garantir a perfeição de que cada detalhe. O negócio na cidade de Mandi Dabwali, província de Punjab, está agora a receber uma adesão positiva, mas nem sempre foi assim. No início, Rajwinder e Gurwinder não cobravam pelo trabalho para poderem praticar as suas capacidades.

Num pequeno cabeleireiro no norte da Índia, os irmãosOs irmãos têm à sua disposição uma panóplia de utensílios, desde