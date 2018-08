Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois idosos fugiram de lar para ir ao maior festival de metal do mundo

Wacken Open Air contou com nomes consagrados do Heavy Metal como Judas Priest, Helloween, Doro ou Nightwish.

12:00

Dois idosos fugiram de um lar na Alemanha para ir ao maior festival de metal do mundo, o Wacken Open Air, que decorreu este fim-de-semana em terras germânicas.



As autoridades alemãs foram alertadas para o desaparecimento dos dois idosos, fãs de música pesada, e iniciaram as buscas.



Depois de terem sido encontrados pela polícia, os dois ainda tentaram resistir porque não queriam abandonar o festival.



