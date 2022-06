Dois idosos jesuítas foram mortos no México numa igreja onde um homem tentava escapar de agressores armados, disse, na terça-feira, a Companhia de Jesus, que pediu aos supostos homicidas a devolução dos corpos.

O ataque ocorreu na segunda-feira, nas remotas montanhas do estado de Chihuahua, no norte do México.

Os agressores, alegadamente traficantes de droga, perseguiam um homem, identificado como sendo um guia turístico, que procurou refúgio dentro de uma igreja na vila de Cerocahu.