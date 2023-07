Dois mortos e milhares de deslocados devido às fortes chuvas na Coreia do Sul

As fortes chuvas que atingiram a Coreia do Sul nos últimos dias causaram dois mortos, três desaparecidos e milhares de deslocados, além de cortes nas infraestruturas básicas, informaram hoje as autoridades.

Os dois mortos foram encontrados no interior de um edifício que ruiu na sequência de um deslizamento de terras em Nonsan, 150 quilómetros a sul de Seul.

Das três pessoas desaparecidas, teme-se que duas tenham morrido num outro deslizamento de terras em Bonghwa, cerca de 170 quilómetros a sudeste da capital sul-coreana.