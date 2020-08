Dois sem-abrigo morrem de frio durante madrugada mais gelada do ano em São Paulo

Pelo menos duas pessoas morreram este sábado de frio em ruas do centro da cidade brasileira de São Paulo, assolada por uma vaga de temperaturas extremamente baixas, ainda mais para um país tropical. As duas vítimas, uma mulher e um homem, foram encontradas mortas na região central da cidade e aparentemente eram "sem abrigo" que não suportaram a madrugada mais fria do ano.

A primeira vítima, uma mulher, foi encontrada perto das 9h00 locais, 13h00 em Lisboa, numa barraca que ela mesmo tinha improvisado com lençóis e papelões na Praça da Sé, local de grande concentração de pessoas sem abrigo. Menos de uma hora depois, outros sem abrigo encontraram também já morto um amigo que dormia na Rua 25 de Março, na mesma região da cidade, e que tentou em vão proteger-se deitando-se em cima de papelões debaixo do Viaduto do Poupatempo.

Na madrugada deste sábado, a temperatura oficial da cidade de São Paulo foi estabelecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 8,2 graus, mas o frio que as pessoas sentiram nas ruas foi muito maior do que isso. O termómetro oficial da cidade fica numa casa, protegido, mas termómetros de rua registaram em vários bairros temperaturas de até 3 graus.

Junto ao chão, onde os sem abrigo se deitam, a temperatura que atinge o corpo é ainda mais baixa e nem os papelões e os cobertores doados por voluntários impedem em alguns casos a ocorrência de situações fatais de hipotermia. Estima-se que só na cidade de São Paulo cerca de 25 mil homens, mulheres e crianças vivam nas ruas pelos mais variados motivos, num flagelo humano que não pára de aumentar.

A vaga de frio que assola a maior cidade brasileira desde quinta-feira e que tem sido acompanhada de chuva persistente e deve continuar até à próxima quarta não é no entanto nada se comparada ao que se vive nos estados do sul do Brasil, regiões muito mais frias. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, desde quinta-feira registam-se temperaturas baixíssimas, que chegaram a nove graus abaixo de zero, com sensação ainda de mais frio devido ao vento, e em cidades serranas chegou a nevar.