Donald Trump: "Acho que vou receber um Prémio Nobel da Paz"

Donald Trump, presidente dos EUA, disse esta segunda-feira acreditar ser merecedor de receber um Prémio Nobel da Paz."Acredito que vou receber um prémio Nobel por muitas coisas, se estes forem atribuídos de forma justa, o que não acontece", disse o líder do governo norte-americano durante uma reunião com o primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, na ONU.Trump disse ainda que Barack Obama, o seu antecessor na Casa Branca, não deveria ter recebido o prémio em 2009."Deram um prémio a Obama logo após este assumir o cargo e nem ele sabia porque o tinha recebido. Foi a única coisa que eu concordei com ele", disse.