O olhar de desaprovação de Greta Thunberg para Trump na Cimeira pelo Clima

Greta Thunberg staring straight into Trump's dark, cavernous soul #GretaThurnberg pic.twitter.com/ZbPiwoTHNE — Cathal (@wharsmetoothpic) September 23, 2019

Greta Thunberg, a jovem de 16 anos ativista pelo clima, esteve esta terça-feira na Cimeira pelo Clima. A jovem não conseguiu esconder o olhar de desaprovação ao ver Donald Trump chegar e o momento não passou despercebido.O presidente dos Estados Unidos, por outro lado, ignorou a presença da sueca. As últimas declarações de Trump sobre o clima alegavam que o aquecimento global não existe.As redes sociais inundaram-se de vídeos do momento e os comentários também não se fizeram esperar."O olhar para Trump. Somos todos Greta", escreveu uma utilizador do Twitter.A ativista fez esta terça-feira um discurso apaixonado na Cimeira pelo Clima onde acusou os líderes mundiais de lhe terem "roubado a infância" ao não fazerem nada pelo clima "nos últimos 30 anos".