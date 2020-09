O presidente Donald Trump usou esta terça-feira o seu discurso na 75ª assembleia-geral das Nações Unidas para lançar um duro ataque à China, acusando o regime de Pequim de ocultar informações importantes sobre o novo coronavírus e permitir que esta “praga” se espalhasse pelo Mundo.









“O país que soltou esta praga no Mundo, a China, tem de ser responsabilizado”, afirmou Trump num discurso pré-gravado transmitido para uma sala semivazia, uma vez que os líderes mundiais optaram este ano por ficar em casa devido à pandemia, transformando a assembleia-geral da ONU numa espécie de videoconferência.

O novo formato não impediu, no entanto, o presidente dos EUA de redobrar os ataques contra a China e a OMS, acusando-as de mentirem ao Mundo ao garantiram que o coronavírus não era transmissível entre humanos e, mais tarde, que os pacientes assintomáticos não transmitiam o vírus, ao mesmo tempo que Pequim “permitia que os seus cidadãos saíssem do país para infetar o Mundo”.





Já o presidente chinês Xi Jinping usou o seu discurso para apelar a uma “resposta global” contra a pandemia e à rejeição das tentativas de “politizar ou estigmatizar”, recusando ainda a ideia de uma nova Guerra Fria com os EUA. “A China não quer uma guerra, fria ou quente, com ninguém”, disse.



Bolsonaro rejeita críticas internacionais

Jair Bolsonaro rejeitou perante a ONU as críticas internacionais às suas políticas ambientais e à forma como o seu governo lidou com a pandemia. Segundo o PR brasileiro, o Brasil tem sido “vítima de uma brutal campanha de desinformação” por causa dos incêndios na Amazónia e do Pantanal, apesar de ter “a melhor legislação ambiental do Mundo”. O presidente acusou ainda a imprensa de “politizar a pandemia” e “espalhar o pânico”.

pormenores

Putin pede reforço da OMS



O PR russo, Vladimir Putin, defendeu no seu discurso o reforço da OMS e lançou a ideia de uma conferência internacional para coordenar a distribuição da vacina contra a Covid-19.





Cimeira no Mediterrâneo



O presidente turco, Tayyip Erdogan, propôs uma cimeira de países mediterrânicos para resolver as várias disputas territoriais na região.



“Mundo vai numa direção perigosa”



O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou no arranque dos trabalhos que a tensão entre os EUA e a China está a levar o Mundo “numa direção perigosa”. “Temos de evitar uma nova Guerra Fria”, apelou.