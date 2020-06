Donald Trump banido da Twitch por "conduta de ódio"

A plataforma de streaming Twitch baniu uma conta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por "conduta de ódio".Uma das streams que levaram à exclusão temporária da conta de Trump é alusiva a uma transmissão onde o presidente dos EUA alegava que o Mexico estava a enviar violares para os Estados Unidos.Vários streamers reconhecidos no meio 'gaming' também viram as suas contas ser banidas, entre eles o streamer Dr. Disrespect, que alega não saber o porquê da conta ter desaparecido.Donald Trump lançou a página de Twitch em outubro e servia para divulgar as suas campanhas e eventos públicos.