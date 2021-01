Donald Trump deseja sorte a Biden na despedida enquanto presidente dos EUA

Donald Trump discursou ao país numa cerimónia que antecede a administração de Joe Biden, presidente eleito dos EUA."Esta semana inicia-se um novo governo e rezamos pelo sucesso em manter a América segura e própera", começou por dizer. O republicano desejou sorte e felicidades ao novo governo sem, no entanto, mencionar o nome de Joe Biden."Servir-vos como presidente foi uma honra indescritível', continuou no vídeo de 'despedida', com quase 20 minutos.Recorde-se que é esta quarta-feira que Biden será nomeado o 46º presidente dos Estados Unidos.