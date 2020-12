Donald Trump e Michelle Obama: O homem e a mulher mais admirados nos Estados Unidos

Barack

Donald Trump, que está no fim do mandato como presidente dos Estados Unidos da América e a ex-primeira-dama Michelle Obama são o homem e a mulher mais admirados do país, segundo uma sondagem feita pela empresa Gallup.A sondagem que responde à questão: "Quem é o homem vivo em qualquer parte do mundo sobre o qual leu ou ouviu falar e que mais admira?", foi divulgada esta terça-feira e mostra que 18% dos inquiridos responderam Trump, 15% Obama, 6% o Presidente eleito Joe Biden e 3% o principal epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci.Donald Trump conquistou o primeiro lugar que tinha sido atribuído aObama no ano passado.Michelle Obama lidera o primeiro lugar do pódio das mulheres mais admiradas pelo terceiro ano consecutivo com 10% os votos. A vice-presidente eleita, Kamala Harris, e a primeira-dama, Melania Trump seguem-se no pódio.