She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

O presidente dos Estados Unidos gozou esta terça-feira com o discurso emocionado da ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, na Cimeira pelo Clima.Apesar da jovem dizer, em lágrimas, que os líderes mundiais lhe roubaram a "infância", Trump afirma que lhe parece que Greta é "uma jovem muito feliz" com um vídeo do discurso da ativista anexado à publicação no Twitter.Numa mensagem irónica, o presidente norte-americano afirma: Está tudo errado. Não deveria estar aqui. Devia estar de regresso à escola do outro lado do oceano. Mas todos me procuram em busca de esperança. Como se atrevem? Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com palavras vazias", disse a sueca de 16 anos.