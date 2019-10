Donald Trump manda tanques para guardar petróleo

Semanas depois de ordenar a retirada do contingente militar na Síria, permitindo uma ofensiva da Turquia que visou os aliados curdos dos EUA, o presidente Donald Trump pondera agora enviar tanques e outros veículos blindados para proteger poços de petróleo.A região para onde o destacamento será enviado é Deir Ezzor, no leste da Síria, onde em fevereiro de 2018 se registaram confrontos entre tropas especiais dos EUA e forças sírias apoiadas por mercenários da Rússia.De acordo com a Fox News, este envio de tanques "é muito provável" e vem ao arrepio da promessa de Trump de "trazer as tropas para casa". Na verdade, de acordo com especialistas, a proteção dos poços petrolíferos pode significar "deslocar mais tropas para a Síria do que as que estavam no terreno até aqui [cerca de mil efetivos]", como referiu Aaron Stein, perito em Médio Oriente no Foreign Policy Research Institute.Os tanques a colocar em Deir Ezzor serão deslocados de outros pontos do Médio Oriente, num prazo ainda por definir mas que deverá ter lugar muito em breve, segundo fontes próximas da Casa Branca.Recorde-se que no início da semana Turquia e Rússia firmaram um acordo ao abrigo do qual as milícias curdas retiram para uma área a 30 km da fronteira com a Turquia.A operação, supervisionada por forças da Rússia e do regime sírio, significa deslocar milhares de curdos para áreas de maioria sunita.