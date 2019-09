Donald Trump nomeia Robert C. O’Brien como novo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos

enviado especial para assuntos relacionados com reféns do Departamento do Estado norte-americano,

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nomeou Robert C. O’Brien como novo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos após ter demitido John Bolton.Robert C. O’Brien, um

O'Brien expôs as suas crenças de política externa no seu livro publicado em 2016 'While America Slept'. Nele, o diplomata pediu um fortalecimento das alianças militares dos Estados Unidos - cuja relevância Trump questionou no passado - e uma postura agressiva contra a China.



No Twitter, Trump refere que trabalhou "durante muito tempo" com o seu novo conselheiro e que este irá realizar "um bom trabalho".

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!